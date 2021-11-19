Денісова повідомила, що керівництво СІЗО у Ростові-на-Дону ігнорує звернення політв'язня. Там йому не надають жодної медичної допомоги.

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Українець скаржиться на проблеми зі здоров'ям

За словами Гафарова, фельдшер приходить до нього дуже рідко, а коли таки приходить – просто призначає валідол. При цьому, аналізи крові та сечі востаннє в українця відбирали ще у липні. Єдине, що допомагає чоловіку, це ліки, які надсилають в тюремну установу його рідні.

Присутність на судових засіданнях виснажує Джеміля. Після них йому доводиться відновлюватися впродовж 4-5 днів,

– зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що Гафаров має інвалідність ІІ групи, але в умовах СІЗО цей статус йому не продовжують. Відповідної довідки навіть немає у тюремному медпункті. Ба більше, у червні 2021 року чоловіка терміново доправляли у міжобласну туберкульозну лікарню, але будь-які офіційні відомості про це також відсутні.

Зверніть увагу! Незаконно засуджений українець кожного місяця пише скарги до російських правоохоронців. Втім, вони ігнорують його звернення.

Денісова звернулася до російської омбудсменки

Обмудсменка звернула увагу на те, що незаконні дії керівництва СІЗО порушують права Гафарова на життя, охорону здоров'я та медичну допомогу. Через це вона звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової. Денісова вимагає терміново провести повне медичне обстеження українця та призначити йому відповідне лікування.

Коротко про Джеміля Гафарова

Джерело: "Кримська солідарність"

Народився 31 травня 1962 року в Узбекистані. У 1997 році з родиною переїхав у Крим, протягом тривалого часу доглядав там за своїми літніми батьками. Одружений, має 27-річного сина й двох доньок – їм по 15 та 18 років.

протягом тривалого часу доглядав там за своїми літніми батьками. Одружений, має 27-річного сина й двох доньок – їм по 15 та 18 років. У 2017 році переніс обширний інфаркт міокарда, йому діагностували хронічну ниркову недостатність IV стадії. Через це стан його здоров'я вимагає постійного контролю, а сам кримський татарин потребує відповідного лікування.

йому діагностували Через це стан його здоров'я вимагає постійного контролю, а сам кримський татарин потребує відповідного лікування. Чоловік є фігурантом другої сімферопольської групи у "справі Хізб ут-Тахрір". Ще у 2019 році Європарламент закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, якій у ній проходять.

Довідка. "Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія. В Росії її визнали терористичною, хоча у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень. Через це окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.