Журналісти "Радіо Свобода" у співпраці з Bellingcat розбиралися, як таке можливо. І їм вдалося з'ясувати низку цікавих та нових фактів.
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Як "Палич" опинився у Києві
"Ізоляція" – тюрма у Донецьку на вулиці Світлого шляху, 3. Нині вже дуже багато відомо про страшні знущання, яких там зазнавали утримувані. А керував кілька років катівнею Денис Куликовський – "Палич".
9 листопада 2021 року його затримали у Києві. Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми, створенні терористичної організації й незаконних збройних угруповань та порушенні законів війни.
Та примітно ось що: під час суду 10 листопада з обрання запобіжного заходу "Палич" заявив, що живе у Києві ще з 2019.
Журналісти дізналися, що у 2018 окупанти усунули "Палича" від керування "Ізоляцією". Формально – за жорстокість, за чутками – через "фінансовий конфлікт".
Далі відбувалося незрозуміле:
- Куликовського кілька місяців десь тримали й самого катували.
- Аж раптом почали час від часу знову привозити до "Ізоляції".
- За словами очевидців, він там і далі катував людей.
А проте за якийсь час Куликовський втік до Росії. За даними джерел у правоохоронних органах, 23 квітня 2019 року він перетнув російсько-український кордон в Міловому Луганської області. На нашій території його чекала СБУ.
У Bellingcat кажуть: є дані, що він допомагав українським силовикам. Ось що розповів Христо Грозєв:
Навіть була дуже цікава ситуація: він на якийсь час перетнув кордон і повернувся на територію Росії, щоб знайти одного з ключових персонажів, який має дуже тяжкий злочин саме в контексті "Ізоляції" та в контексті окупації. Потім перетнув добровільно кордон назад і повернувся в Україну.
Що робив Куликовський у Києві
Колишній працівник української спецслужби розповів журналістам, що з осені 2019 за Куликовським припинила наглядати СБУ. Тобто, "Палич" опинився фактично на волі.
Станіслав Асєєв (у 2017 – 2019 був у полоні бойовиків) запевнив: правоохоронці йому підтвердили, що деякий час використовували Куликовського "в оперативних цілях". Хай там як, але у Києві ніхто не намагався "Палича" заарештувати чи притягнути до відповідальності.
Можливо, є легітимне пояснення всього цього. Можливо, він співпрацював весь цей час зі спецслужбами. Але є факт, що цей показний арешт (9 листопада 2021 року, – 24 канал) був саме показним. Вони могли й мусили, за законом зробити все набагато раніше,
– вважає Христо Грозєв.
Чому Офіс генпрокурора не знайшов "Палича"
Поки Куликовський жив у Києві, Офіс генпрокурора його "шукав". У грудні 2020 "Паличу" заочно оголосили про підозру. Але – не більше.
Так видається, роблять висновки розслідувачі, що один із головних правоохоронних органів країни – Офіс генпрокурора – не мав інформації (принаймні офіційно так заявляв) про те, що Денис Куликовський перебуває в Україні.
Коротко про затримання "Палича" у Києві
- 36-річний "Палич" (Денис Куликовський) – уродженець Донбасу, керівник катівні окупантів "Ізоляція". З 2020 року перебуває у розшуку.
- Операцію з його затримання готували півтора року, як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Понад 150 полонених, які пережили катування в "Ізоляції", дали свідчення у справі.
- І от у листопаді 2021 року Куликовського затримали в Києві.
Відео до теми: у Bellingcat дізналися, що "Ізоляція" підконтрольна ФСБ Росії