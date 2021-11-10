Як пояснив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, операція із затримання Куликовського готувалася 1,5 роки.

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Як пояснив Шевченко, правоохоронці опитували потерпілих, яких по-звірячому катували в "Ізоляції". Завдяки показам 166 полонених вдалося встановити всіх 45 учасників злочинної організації "МДБ ДНР". Водночас директор департаменту комунікації МВС України зазначив, що заочну підозру Куликовському оголосили рік тому.

"Палича" затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження. Наразі щодо нього проводять необхідні процесуальні дії. Зокрема – щодо обрання запобіжного заходу й отримання додаткових даних про його незаконну діяльність.

Кримінальне провадження відкрите за статтями про:

створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань ("світить" від 2 до 8 років за ґратами);

торгівлю людьми (від 3 до 8 років за ґратами);

створення терористичної групи чи організації (від 8 до 15 років за ґратами з конфіскацією майна або без);

порушення законів та звичаїв війни (якщо було умисне вбивство – від 10 до 15 років позбавлення волі або й довічне).

Зауважимо, що "Палич" був керівником підпільної катівні "Ізоляція" на Донбасі. Звірства, яка там відбувалися, важко уявити у цивілізованому суспільстві.

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Що "Палич" робив в "Ізоляції"

Колишні українські полонені, яким вдалося вижити після нелюдських знущань, називають Куликовського справжнім садистом та психопатом. Один з ексбранців розповів, що "Палич" обирав собі постійних жертв, з яких планомірно знущався. Він забороняв людям їсти все, окрім каші, бив, принижував і поливав водою з високим тиском.

Нелюд часто йшов у запій на кілька тижнів і в цей час починалися масові побиття, які дехто не переносив. Бувало й таке, що його надмірне вживання алкоголю закінчувалося смертю бранців. Окрім цього, злочинець любив спостерігати за тим, як його "підлеглі" били полонених.