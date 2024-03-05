В сети активно распространяют видео атаки группировки "Хезболла" на северный округ Израиля. На кадрах видны многочисленные перехваты выпущенных ракет системой противовоздушной обороны “железный купол”. Заметим, что этот населенный пункт на севере Израиля ливанская группировка обстреливает регулярно.

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Ливан осуществил самую массированную атаку

Издание The Times of Israel сообщает, что по информации ЦАХАЛ, во время последнего обстрела Кирьят-Шмоны из территории Ливана выпустили около 30 ракет.

Группировка "Хезболла" нанесла удар по Израилю: смотрите видео

На видео можно увидеть эффективную работу "железного купола". Сообщают, что это один из самых мощных обстрелов севера Израиля.

С территории Ливана атаковали около 30 ракетами: смотрите видео

В материале говорится, что по меньшей мере 10 снарядов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В сети обнародовали кадры работы "железного купола": смотрите видео

По предварительной информации, по состоянию на сейчас никаких сообщений о разрушениях, пострадавших или жертв нет.

С территории Ливана атаковали город Кирьят-Шмона: смотрите видео

Что этому предшествовало