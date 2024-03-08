Евакуація відбулася успішно завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.
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Наразі евакуйованих українців розмістили в готелі на території Єгипту, найближчим часом їх перевезуть в Україну.
7 – 8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Гази. Через КП "Рафах" на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їхніх сімей (дітей – 15, жінок – 37, чоловіків – 8),
– йдеться у повідомленні посольства.
Евакуація українців з Гази: що відомо
- 8 листопада 2023 року стало відомо, що Україна успішно евакуювала своїх громадян із Сектора Гази. Тоді Зеленський повідомив, що вдалося евакуювати групу з 43 українців. Крім того, Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.
- У ніч на 11 листопада Україна евакуювала з Сектора Гази ще 11 своїх громадян, а також 9 громадян Молдови, про що зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Перед тим була ще одна евакуація.
- Наступна евакуація відбулася 8 грудня: тоді за дорученням президента Володимира Зеленського в безпеці опинилися 39 українців. Операцію з порятунку українців займалися ГУР і МЗС України.
- 11 січня 2024 року Єгипет та Ізраїль відмовили в евакуації 29 українців з Гази. За повідомленнями, це могло бути пов'язано з безпековими питаннями щодо цих осіб. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що охочі долучитися до евакуації із Сектора Гази є, але можливостей їх евакуювати – немає.