Эвакуация состоялась успешно благодаря усилиям представителей Главного управления разведки Минобороны и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте.
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Сейчас эвакуированных украинцев разместили в отеле на территории Египта, в ближайшее время их перевезут в Украину.
7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа. Через КП "Рафах" на территорию Египта выведено 59 наших граждан и членов их семей (детей – 15, женщин – 37, мужчин – 8),
– говорится в сообщении посольства.
Эвакуация украинцев из Газы: что известно
- 8 ноября 2023 года стало известно, что Украина успешно эвакуировала своих граждан из Сектора Газа. Тогда Зеленский сообщил, что удалось эвакуировать группу из 43 украинцев. Кроме того, Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
- В ночь на 11 ноября Украина эвакуировала из Сектора Газы еще 11 своих граждан, а также 9 граждан Молдовы, о чем отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Перед тем была еще одна эвакуация.
- Следующая эвакуация состоялась 8 декабря: тогда по поручению президента Владимира Зеленского в безопасности оказались 39 украинцев. Операцию по спасению украинцев занимались ГУР и МИД Украины.
- 11 января 2024 года Египет и Израиль отказали в эвакуации 29 украинцев из Газы. По сообщениям, это могло быть связано с вопросами безопасности в отношении этих лиц. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что желающие присоединиться к эвакуации из Сектора Газа есть, но возможностей их эвакуировать – нет.