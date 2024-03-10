США – найбільший союзник Ізраїлю у протистоянні з ХАМАС. Однак зараз можна помітити певний тиск з їхнього боку на уряд Нетаньягу. Чому це відбувається в етері 24 Каналу розповів Роман Янушевський – журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці".
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Тиск на Ізраїль
Президент США Джо Байден нещодавно заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу має право захищати свою країну від нападів ХАМАС. Водночас йому, на думку Байдена, необхідно приділяти більше уваги захисту життів безневинних людей під час війни у секторі Газа. Мовляв, Нетаньягу більше шкодить Ізраїлю своїми діями, ніж допомагає.
Це елемент тиску на Ізраїль. Хоч справді вже 5 місяців важкі фото з Гази потрапляють в новини, а ХАМАС активно використовує будь-яку можливість для того, щоб перебільшити та погіршити цю гуманітарну кризу. Враховуючи це, у світі почався "тренд", що зараз потрібно говорити про гуманітарну допомогу для Гази,
– розповів Роман Янушевський.
Безумовно, там справді є чимало людей, які потребують допомоги. При цьому угруповання ХАМАС стверджує, що люди там нібито помирають від голоду, наводячи дуже сумнівні докази. У такий спосіб палестинські терористи намагаються тиснути на міжнародну спільноту, аби на відповідно тиснула на Ізраїль.
"У ХАМАСу залишилось не так багато видів зброї, у військовому сенсі він взагалі зламаний, бо немає централізованого опору в Секторі Гази, є точкові осередки бойовиків. Фактично – партизанська війна, поняття "фронт" у Секторі Гази вже не існує. Тому бойовики просто воюють гібридно", – зауважив журналіст.
Зокрема, мовиться про мережу підземних тунелів, яку збудували бойовики ХАМАСу. Там переховуються самі терористи, а також утримують полонених.
США зараз підтримує Ізраїль
Фактично зараз ведеться війна на виснаження проти Ізраїлю. Бойовики ХАМАСу активно розвивають тему перемовин, використовуючи це у власних цілях.
Вони відверто тягнуть час. Там сподіваються, що час – на їхньому боці. Тобто що довше затягуватимуться переговори, тим більше наростатиме тиск на Ізраїль. І ось вже бачимо, що президент Байден висловлює незадоволення Беньяміном Нетаньягу,
– зазначив Янушевський.
Щобільше, Джо Байден заявив, що якщо ізраїльська операція почнеться у місті Рафах, що на півдні Сектора Гази, то особисто Нетаньягу нестиме за це відповідальність. Водночас лідер США додав, що це ні в якому випадку не вплине на підтримку Ізраїля.
"Можливо, це найбільш дружня до Ізраїлю американська адміністрація в історії. Тому що ми бачимо серйозну підтримку з боку Сполучених Штатів. Але тут є й фактор тиску, бо якби його не було, операція у місті Рафах – останньому оплоті ХАМАСу – не просто почалася б, а вже й закінчилася б", – наголосив журналіст.
У Рафасі, ймовірно, залишається близько двох батальйонів ХАМАСу, які утримують значну частину заручників. Під час нападу на Ізраїль 7 жовтня палестинські бойовики викрали понад 250 осіб. Частину з них обміняли, частину – досі утримують.
Переговори з ХАМАС
Варто зауважити, що увечері 10 березня розпочинається Рамадан – священний місяць для мусульман. До цього часу велися перемовини про шеститижневе припинення вогню, під час якого сторони мали б провести обмін полоненими. Припускали, що до початку Рамадану сторони укладуть угоду. Однак, на жаль, досягнути згоди не вдалося.
Єгипетські офіційні особи, які виступали посередниками, заявили, що переговори зайшли в глухий кут через вимогу ХАМАС щодо поетапного процесу, кульмінацією якого стане припинення війни.
У Катарі роздумують над тим, щоб вигнати лідерів ХАМАСу, які знайшли собі притулок у Єгипті, – така собі міра тиску, для того, аби "добити" цю угоду. Можливо, не таку велику, але щоб був хоч якийсь відчутний результат на цих переговорах. Поки ХАМАС водить усіх за ніс,
– підкреслив Янушевський.
Це, знову ж, психологічний тиск на Ізраїль з боку ХАМАС. Все це підкріплюють пропагандистськими роликами про нібито загибель заручників.
Евакуація українців з Сектора Гази: що відомо
- Заручниками ХАМАСу під час їхнього вторгнення в Ізраїль також стали й українці. Посольство України в Ізраїлі повідомило, що 7 – 8 березня із Сектора Гази вдалося евакуювати групу українських громадян. Мовиться про 59 осіб, серед яких 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків, чоловіків.
- Успішну евакуацію провели завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки Міноборони та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті.
- Українці, яких евакуювали з Сектора Гази, тимчасово поселили у готелі в Єгипті. Вже незабаром їх зможуть завезти до України.