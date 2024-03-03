Варто зауважити, що між бойовики ХАМАС та Ізраїль можуть укласти шеститижневе перемир'я для обміну заручниками. Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, пояснивши також, чому зараз Ізраїль не може закінчити війну.

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Коли може відбутися тимчасове перемир'я

Представники ХАМАСу 3 березня прибули у Каїр для участі у переговорах щодо можливого тимчасового припинення вогню в Газі в обмін на звільнення заручників. Перемир'я можуть укласти на шість тижнів.

Одна з найголовніших дат, яка близько, 10 березня – почнеться священний для мусульман Рамадан. У цей місяць прийнято не проводити жодних бойових дій та вести благочестивий спосіб життя, робити добро. Припускалось, що угоду (про перемир'я – 24 Канал) укладуть саме до 10 березня,

– зазначив Роман Янушевський.

Нещодавно Ізраїль вже відпустив одну партію палестинських ув'язнених – людей, які затримали у рядових рейдах за останні місяці. У частини з них збігав термін адміністративного затримання, тож їх відпустили раніше, щоб люди могли повернутися додому перед Рамаданом.

"Ізраїль пішов на жест доброї волі, розряджаючи атмосферу. Я не впевнений, що в жестів доброї волі висока ефективність, але побачимо, до чого це призведе. Ізраїль зі свого боку робить певні кроки. Однак з іншого боку, в Ізраїлі чітко кажуть, що не погоджуються на переговори, поки ХАМАС не представить повний список викрадених людей", – зауважив журналіст.

Інша умова Єрусалиму – обговорити список палестинських полонених, яких мають звільнити в обмін на ізраїльських. Немає офіційних даних про формулу обміну, але подейкують, що це буде 1 заручних на 10 ув'язнених. Ізраїль якраз хоче визначити, кого хоче обміняти ХАМАС, адже є терористи, яких ні за яких умов не зможуть відпустити.

Поки перемовини у невизначеному стані, адже у різноманітних місцевих ЗМІ публікували інформацію, що ХАМАС нібито не погодився на умови Ізраїлю. Водночас офіційних підтверджень від обох сторін не звучало.

Дві суперечливі цілі

Власне, цікаво зазначити, що Ізраїль має дві головні цілі у боротьбі проти терористичного руху ХАМАС. Частково вони суперечать одна одній.

Ізраїль однією з цілей війни визначив ліквідацію ХАМАСу та залишення його без військових можливостей. Цього поки не сталося, тому що у місті Рафех, яке розташоване на кордоні з Єгиптом, досі є один з останніх оплотів ХАМАСу,

– пояснив Янушевський.

Крім того, у центрі Гази також є табори, де розташовані окремі батальйони ХАМАСу, які ще не вдалося знищити. Загалом, з 24 батальйонів палестинських бойовиків знищено 18.

Вночі 3 березня відбулася масштабна атака Ізраїлю на об'єкти ХАМАСу. Відомо, що Повітряні сили ЦАХАЛу за підтримки артилерії впродовж 6 хвилин завдали ударів по 50 об'єктах палестинських терористів у Секторі Гази.

"В ізраїльської армії є ще багато роботи, аби досягнути цілей, які поставило політичне керівництво. Але виходить, що у війні є 3 протилежні вектори, які суперечать: з одного боку ліквідація ХАМАС та його режиму, а з іншого – звільнення заручників. Тож одна ціль заважає іншій", – зауважив журналіст.

Тож є певні ділянки у Секторі Гази, де ізраїльська армія не робить зайвих кроків. Мовиться, зокрема, про престижний район у місті Хун-Юніс, де розташовані ХАМАСівці. Є ймовірність, що там може бути одне з місць, де утримують заручників. У цьому місці є величезна кількість підземних тунелів. Припускають, що там також може перебувати ватажок ХАМАС у Газі Яхмас Сінвар. Додамо, що дотепер невідомо живий він чи ні.

Зверніть увагу! За офіційними даними Ізраїлю, в заручниках ХАМАСу перебуває 134 заручники. Однак, можливо, 30 з них вже загинули, підтвердити чи спростувати це поки важко. ХАМАС також часто публікує інформацію про загибель заручників буцімто внаслідок ізраїльських ударів. Втім, як свідчать вивчені факти, люди загинули не від авіаударів, а від вбивств у різний спосіб.

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