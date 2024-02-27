Серед заручників – молоді люди, люди похилого віку, діти, хворі, які потребують лікування. Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі" (Ізраїль) Еміль Шлеймович.

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Переговори про повернення заручників

Еміль Шлеймович зазначив, що спочатку передбачалося: якщо угода буде завершена як остаточна, то у ній повинно було бути три етапи. На першому етапі мовилось про жінок, людей похилого віку, людей, які потребують термінового лікування.

Потім мовилось, що на другому етапі збираються звільнити жінок. Тільки на третьому мовилось про чоловіків, військовослужбовців. Також про повернення тіл заручників в обмін на партію ув’язнених з ізраїльських тюрм та тіла, які утримує Ізраїль: тіла терористів або тіла, які забрали з лікарень.

Наразі нічого невідомо про наступні етапи. Поки мовиться про те, щоб хоча б досягнути одного етапу і з його допомогою витягнути ще якусь партію заручників.

Від початку мовилось про понад 230 людей, багато з яких загинуло. Багатьох вбивали ХАМАС під час наступу ізраїльтян, коли змушені бути бігти. У нас з'являлись свідчення, що заручники живі за кілька годин до того, як ми знаходили їх загиблими, застріленими. Є заручники, які загинули у результаті ізраїльських ударів, бо їхнє місцеперебування не було звільнено,

– розповів головний редактор.

Трьох заручників вдалось під час цієї операції звільнити боєм. Мовиться про дівчину-військову та двох ізраїльтян з другим аргентинським громадянством.

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