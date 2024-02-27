Среди заложников – молодые люди, пожилые люди, дети, больные, нуждающиеся в лечении. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович.
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Переговоры о возвращении заложников
Эмиль Шлеймович отметил, что изначально предполагалось: если соглашение будет завершено как окончательное, то в нем должно было быть три этапа. На первом этапе говорилось о женщинах, пожилых людях, людях, которые нуждаются в срочном лечении.
Затем говорилось, что на втором этапе собираются освободить женщин. Только на третьем говорилось о мужчинах, военнослужащих. Также о возвращении тел заложников в обмен на партию заключенных из израильских тюрем и тела, которые удерживает Израиль: тела террористов или тела, которые забрали из больниц.
Пока ничего неизвестно о следующих этапах. Пока говорится о том, чтобы хотя бы достичь одного этапа и с его помощью вытащить еще какую-то партию заложников.
С начала говорилось о более 230 человек, многие из которых погибли. Многих убивали ХАМАС во время наступления израильтян, когда вынуждены были бежать. У нас появлялись свидетельства, что заложники живы за несколько часов до того, как мы находили их погибшими, застреленными. Есть заложники, которые погибли в результате израильских ударов, потому что их местонахождение не было освобождено,
– рассказал главный редактор.
Трех заложников удалось во время этой операции освободить боем. Говорится о девушке-военной и двух израильтян со вторым аргентинским гражданством.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Ранее министр обороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что если заложники, которых захватил ХАМАС, не будут возвращены до начала месяца Рамадан, то Израиль продолжит боевые действия в районе Рафаха.
- Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что о завершении противостояния между Израилем и ХАМАС пока не говорится. Горячие точки наблюдают на двух направлениях – в Секторе Газы и на севере Израиля. На сегодня Израиль рассматривает возможность начала крупномасштабной операции против Хезболлы, которая действует с территории Ливана.
- Все ожидают, будет ли принято соглашение по обмену заложников. Если да, то это соглашение предусматривает длительное прекращение огня – минимум на 40 дней.