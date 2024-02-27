Среди заложников – молодые люди, пожилые люди, дети, больные, нуждающиеся в лечении. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович.

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Переговоры о возвращении заложников

Эмиль Шлеймович отметил, что изначально предполагалось: если соглашение будет завершено как окончательное, то в нем должно было быть три этапа. На первом этапе говорилось о женщинах, пожилых людях, людях, которые нуждаются в срочном лечении.

Затем говорилось, что на втором этапе собираются освободить женщин. Только на третьем говорилось о мужчинах, военнослужащих. Также о возвращении тел заложников в обмен на партию заключенных из израильских тюрем и тела, которые удерживает Израиль: тела террористов или тела, которые забрали из больниц.

Пока ничего неизвестно о следующих этапах. Пока говорится о том, чтобы хотя бы достичь одного этапа и с его помощью вытащить еще какую-то партию заложников.

С начала говорилось о более 230 человек, многие из которых погибли. Многих убивали ХАМАС во время наступления израильтян, когда вынуждены были бежать. У нас появлялись свидетельства, что заложники живы за несколько часов до того, как мы находили их погибшими, застреленными. Есть заложники, которые погибли в результате израильских ударов, потому что их местонахождение не было освобождено,

– рассказал главный редактор.

Трех заложников удалось во время этой операции освободить боем. Говорится о девушке-военной и двух израильтян со вторым аргентинским гражданством.

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