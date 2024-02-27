Главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что сейчас появляется противоречивая информация, много вбросов по ситуации с переговорами. Однако официальных данных об их результатах пока нет.

К теме Согласимся только на полную победу, – Нетаньяху сделал заявление на фоне соглашения о заложниках ХАМАС

Перемирие может длиться 40 дней

По сообщению СМИ, Израиль во время переговоров в столице Катара – Дохе якобы пошел на уступки и согласился освободить 400 палестинских заключенных из тех, что отбывают длительные сроки в тюрьме.

ХАМАС на это должен ответить освобождением 40 заложников, которые были захвачены в Израиле в октябре 2023 года. Это преимущественно женщины и пожилые люди. Также предполагается, что военные действия будут прекращены на 40 дней – по количеству заложников, которых должны освободить.

Кроме того, будет разрешено постепенное возвращение жителей в северную часть Сектора Газа, должны увеличиться (это было требование ХАМАС, которое согласовал Израиль) поставки гуманитарной помощи. Те 500 грузовиков ежедневно с гуманитарной помощью, которые ХАМАС хотел получить, будут поступать,

– подчеркнул Шлеймович.

Вскоре после этого власти Катара заявили, что эта информация не является достоверной, никакого прорыва в переговорах по прекращению огня и в соглашении по освобождению заложников нет.

Ранее Биньямин Нетаньяху в состав израильской делегации, которая проводила очередной раунд переговоров в Дохе, не включал руководителей ЦАХАЛ и Шабак, а только людей низшего уровня. Он якобы был не очень доволен тем, как они вели переговоры,

– объяснил главный редактор портала "Детали".

Нетаньяху показалось, что переговорщики вели себя слишком мягко, на ранних этапах предлагали больше уступок, чем нужно. Это привело к появлению спекулятивных публикаций о том, что он якобы намеренно усиливает свою позицию, чтобы сорвать сделку.

Есть надежды

Также распространяются публикации о том, что якобы Джозеф Байден считает, что благодаря этим договоренностям удастся завершить боевое противостояние до 4 марта – до начала месяца Рамадан (начинается 10 марта 2024 года – 24 Канал).

Американцы вероятно хотят, чтобы этот праздничный период для мусульман в Газе прошел без обстрелов и бомбардировок. В то же время эти слова Байдена также были опровергнуты.

"Есть много вбросов и одновременно надежд, но точной официальной информации пока нет", – отметил Эмиль Шлеймович.

Больше о ситуации в войне между ХАМАС и Израилем