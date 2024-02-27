В то же время горячие точки наблюдаются на двух направлениях – в Секторе Газа и на севере Израиля. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, добавив, что на севере война "подогревается" на медленном огне.

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Наступление продолжается под землей

На сегодня Израиль рассматривает возможность начала крупномасштабной операции против Хезболлы, которая действует с территории Ливана.

Если не будет политического решения, а шансы на это есть, возможны сдвиги на этом фронте в течение нескольких недель. Или политическое решение, или в Израиле может начаться вторая спецоперация,

– подчеркнул военный обозреватель.

В Секторе Газа продолжаются боевые, в частности в городе Хан-Юнис, где завершается общевойсковая фаза операции.

Над землей есть оперативный контроль израильской армии над этим городом. Это столица ХАМАС на юге, которая имеет площадь 55 квадратных километров. В то же время под землей наступление продолжается по десяткам или даже сотням километров подземных тоннелей.

"Не исключено, что именно там находится лидер ХАМАС Яхья Синвар, которого разыщет ЦАХАЛ. А также предположительно там прячут израильских заложников. Именно поэтому израильская армия не применяет противобункерные средства", – подчеркнул Шарп.

Плохо с военной точки зрения

В конце концов все ожидают, будет ли принято соглашение по обмену заложников. Если да, то это соглашение предусматривает длительное прекращение огня – минимум на 40 дней.

Это очень плохо с военной точки зрения. Однако в Израиле готовы на это пойти, чтобы освободить своих людей,

– уверен военный обозреватель.

Сейчас соглашение не принято и соответственно последняя опора ХАМАС – город Рафах в Секторе Газа, расположенный на границе с Египтом, не атакован. Через этот город переправляется с Египта контрабанда по туннелям ХАМАС, в частности оружие.

Рафах до сих пор не атакован из-за давления США, ведь не всегда интересы Соединенных Штатов совпадают с интересами союзников, в данном случае Израиля.

"США из-за собственных электоральных раскладов хотят прекращения огня на первом этапе. Если же будет заключено соглашение по заложникам, то Рафах, видимо, не будет атакован до этого", – предположил Давид Шарп.

Хезболла Название группировки переводится как "Партия Бога" или "Партия Аллаха". Она отрицает существование Израиля и стремится к его уничтожению. Название группировки переводится как "Партия Бога" или "Партия Аллаха". Она отрицает существование Израиля и стремится к его уничтожению. Хезболла – одновременно ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. С октября 2023 года ситуация на севере Израиля – на границе с Ливаном – из-за действий Хезболлы значительно обострилась.

Ситуация в Израиле