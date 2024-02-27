Водночас гарячі точки спостерігаються на двох напрямках – у Секторі Газа та на півночі Ізраїлю. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що на півночі війна "підігрівається" на повільному вогні.

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Наступ триває під землею

На сьогодні Ізраїль розглядає можливість початку великомасштабної операції проти Хезболли, яка діє з території Лівану.

Якщо не буде політичного рішення, а шанси на це є, можливі зрушення на цьому фронті впродовж кількох тижнів. Або політичне рішення, або в Ізраїлі може початися друга спецоперація,

– наголосив військовий оглядач.

В Секторі Газа тривають бойові, зокрема у місті Хан-Юніс, де завершується загальновійськова фаза операції.

Над землею є оперативний контроль ізраїльської армії над цим містом. Це столиця ХАМАС на півдні, яка має площу 55 квадратних кілометрів. Водночас під землею наступ триває по десятках або навіть сотнях кілометрів підземних тунелів.

"Не виключено, що саме там перебуває лідер ХАМАС Яхья Сінвар, якого розшукає ЦАХАЛ. А також імовірно там ховають ізраїльських заручників. Саме через це ізраїльська армія не застосовує протибункерні засоби", – підкреслив Шарп..

Погано з військового погляду

Зрештою всі очікують, чи буде ухвалено угоду щодо обміну заручників. Якщо так, то ця угода передбачає тривале припинення вогню – щонайменше на 40 днів.

Це дуже погано з військового погляду. Однак в Ізраїлі готові на це піти, щоб звільнити своїх людей,

– впевнений військовий оглядач.

Наразі угода не ухвалена і відповідно остання опора ХАМАС – місто Рафах у Секторі Газа, що розташовано на кордоні з Єгиптом, не атакований. Через це місто переправляється з Єгипту контрабанда по тунелях ХАМАС, зокрема зброя.

Рафах досі не атакований через тиск США, адже не завжди інтереси Сполучених Штатів збігаються з інтересами союзників, у даному разі Ізраїлю.

"США через власні електоральні розклади прагнуть припинення вогню на першому етапі. Якщо ж буде укладено угоду щодо заручників, то Рафах, мабуть, не буде атакований до цього", – припустив Давид Шарп.

Хезболла Назва угруповання перекладається як "Партія Бога" або "Партія Аллаха". Вона заперечує існування Ізраїлю та прагне його знищення. Назва угруповання перекладається як "Партія Бога" або "Партія Аллаха". Вона заперечує існування Ізраїлю та прагне його знищення. Хезболла – одночасно ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація та політична партія. З жовтня 2023 року ситуація на півночі Ізраїля – на кордоні з Ліваном – через дії Хезболли значно загострилась.

Ситуація в Ізраїлі