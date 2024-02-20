ВВП Ізраїлю значно впав

Ті дані, які в понеділок опублікувало Центральне статистичне бюро Ізраїлю, виявилися в рази гіршими, ніж очікувалося. Наприклад середня оцінка в опитуванні аналітиків Bloomberg становила 10,5% для річного падіння.

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У Центральному бюро повідомили, що в кінці 2023 року через війну довелося різко скоротити витрати, подорожі та інвестиції.

Тенденції такі:

приватні витрати – впали на 26,3%;

експорт – впав на 18,3%;

інвестиції в основний капітал – впали на 67,8%.

До слова будівельний сектор постраждав через нестачу працівників, яких мобілізували на війну.

Зверніть увагу! Витрати держави на війну та компенсацію підприємствам і домогосподарствам, зросли на 88,1%.

За рік економіка Ізраїлю зросла на 2%, попри різке падіння ВВП у жовтні-грудні. Хоча, до атак 7 жовтня, прогнозувалося зростання на 3,5%.

На думку Ліама Піча, економіста Capital Economics з ринків, що розвиваються, падіння ізраїльської економіки виявилося гіршим ніж передбачалося. Ймовірно прогноз щодо зростання на цей рік, буде найнижчим за усю історію країни.