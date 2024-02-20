ВВП Израиля значительно упал

Те данные, которые в понедельник опубликовало Центральное статистическое бюро Израиля, оказались в разы хуже, чем ожидалось. Например, средняя оценка в опросе аналитиков Bloomberg составляла 10,5% для годового падения.

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В Центральном бюро сообщили, что в конце 2023 года из-за войны пришлось резко сократить расходы, путешествия и инвестиции.

Тенденции таковы:

частные расходы – упали на 26,3%;

экспорт – упал на 18,3%;

инвестиции в основной капитал – упали на 67,8%.

К слову строительный сектор пострадал из-за недостатка работников, которых мобилизовали на войну.

Обратите внимание! Расходы государства на войну и компенсацию предприятиям и домохозяйствам, выросли на 88,1%.

За год экономика Израиля выросла на 2%, несмотря на резкое падение ВВП в октябре-декабре. Хотя, до атак 7 октября, прогнозировался рост на 3,5%.

По мнению Лиама Пича, экономиста Capital Economics с рынков, развивающихся, падение израильской экономики оказалось хуже, чем предполагалось. Вероятно прогноз по росту на этот год, будет самым низким за всю историю страны.