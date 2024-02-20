Южная Корея ужесточит экспортный контроль

В министерстве торговли, промышленности и энергетики страны сообщили, что были пересмотрены государственные правила торговли стратегическими товарами. В частности в список запрещенных товаров вошло еще почти 700 товаров, которые фактически или потенциально используются в военных целях.

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Поэтому общее количество запрещенных товаров в Россию и Беларусь возросло до 1 159. Запрет на экспорт будет включать:

тяжелую строительную технику;

аккумуляторные батареи;

авиационные компоненты;

машины.

Также в список вошли б/у автомобили с двигателями объемом 2 000 кубических сантиметров и более. На них приходится основная часть южнокорейского экспорта автомобилей в Россию.

Обратите внимание! Запрет войдет в силу на очередную годовщину полномасштабного вторжения – 24 февраля 2024 года.

К слову поставки в Россию и Беларусь вообще запрещены, но правительство страны будет рассматривать "исключительные случаи".