НБУ ждет большой транш

Глава НБУ Андрей Пышный уже отбыл из Варшавы, где ранее присоединился к составу украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы EFF.

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Программа EFF предусматривает ежеквартальный пересмотр результатов Украины и в случае успеха, выделение для нее денег. Например, в декабре 2023 года мы удачно прошли второй пересмотр и получили три транша общим объемом около 4,5 миллиарда долларов.

При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом почти 890 миллиона долларов, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 5,4 миллиарда долларов,

– написали в НБУ.

Напомним! Соглашение Украины о EFF с доступом в размере 15,6 миллиарда долларов было одобрено 31 марта 2023 года.

О чем договаривались с МВФ

На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.

От Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за: