НБУ ждет большой транш
Глава НБУ Андрей Пышный уже отбыл из Варшавы, где ранее присоединился к составу украинской делегации для проведения обсуждений с миссией МВФ относительно третьего пересмотра программы EFF.
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Программа EFF предусматривает ежеквартальный пересмотр результатов Украины и в случае успеха, выделение для нее денег. Например, в декабре 2023 года мы удачно прошли второй пересмотр и получили три транша общим объемом около 4,5 миллиарда долларов.
При успешном прохождении третьего пересмотра программы Украина может получить очередной транш объемом почти 890 миллиона долларов, а общая сумма полученного финансирования возрастет до 5,4 миллиарда долларов,
– написали в НБУ.
О чем договаривались с МВФ
На этих переговорах стороны должны обсудить выполнение Украиной условий Меморандума об экономической и финансовой политике.
От Украины на встречу поехали представители НБУ, Министерства финансов и других органы власти ответственных за:
- политику в области экономики;
- политику энергетики;
- борьбу и предотвращение коррупции;
- верховенства права.