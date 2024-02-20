Південна Корея посилить експортний контроль

У міністерстві торгівлі, промисловості та енергетики країни повідомили, що були переглянуті державні правила торгівлі стратегічними товарами. Зокрема до списку заборонених товарів увійшло ще майже 700 товарів, які фактично або потенційно використовуються у військових цілях.

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Тож загальна кількість заборонених товарів до Росії та Білорусі зросла до 1 159. Заборона на експорт включатиме:

важку будівельну техніку;

акумуляторні батареї;

авіаційні компоненти;

машини.

Також до списку увійшли б/у автомобілі з двигунами об'ємом 2 000 кубічних сантиметрів і більше. На них припадає основна частина південнокорейського експорту автомобілів до Росії.

Зауважте! Заборона увійде в силу на чергову річницю повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2024 року.

До слова поставки до Росії та Білорусі взагалі заборонені, але уряд країни розглядатиме "вийняткові випадки".