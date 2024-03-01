Для чого з'їхалися терористи, про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Палестинці завжди ставили на кульгаву кобилу, яка приходила на перегонах остання. Можливо, й добре, що зараз вони ухопилися за Росію, адже країна-агресор – це андердог, невдаха.
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Терористам комфортніше домовлятися з Москвою
Як наголосив ізраїльський журналіст, якщо палестинці хочуть здійснити прорив щодо своєї національної ідеї, то, звісно, їм потрібно було домовлятися із Заходом, а не з Кремлем. Проте, мабуть, з Росією їм комфортніше.
Всі "політичні сили", які приїхали до Москви, насправді – терористичні організації. Хто й коли востаннє їх обирав? Це терористи, вплив яких вимірюється кількістю ракет й майстерень з виробництва вибухівки,
– мовив Зільбер.
До слова, у міністерстві зовнішніх справ Росії стверджують, що мета зустрічі – "допомогти різним палестинським силам домовитися про об'єднання своїх лав у політичному сенсі".
Що задумали палестинці
Зараз палестинці вдають якийсь політичний процес. Так зване керівництво Палестини пішло у відставку, а потім нібито прийде керівництво "технократів", яке буде готове взяти владу в Секторі Гази, але Ізраїль повинен вивезти звідти свої війська.
Готують ширму, щоб сховати ХАМАС й дати можливість бойовикам зберегтися. Я сподіваюся, що цього разу Ізраїль на це не поведеться, а американці зрозуміють, що це маячня,
– додав ізраїльський журналіст.
За його словами, палестинці погано розуміють нинішню розстановку сил. Вони думають, що Росія все ще член Радбезу ООН й має вплив на ситуацію у світі. Однак це не так й країна-агресор втратила вплив на Ізраїль.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем: останні новини
- Ізраїль та ХАМАС проводять у Катарі перемовини щодо завершення війни. Нині вони наблизилися до вирішального моменту.
- За даними ЗМІ, Ізраїль нібито погодився на звільнення 400 палестинських ув'язнених, а у відповідь на це ХАМАС звільнить 40 заручників. Проте згодом влада Катару спростувала цю інформацію.
- Попри те, що сторони проводять перемовини, про завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС поки не йдеться. Крім цього, ізраїльська влада розглядає можливість початку великомасштабної операції проти Хезболли, яка діє з території Лівану.