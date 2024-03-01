Для чего съехались террористы, об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер. Палестинцы всегда ставили на хромую кобылу, которая приходила на скачках последней. Возможно, и хорошо, что сейчас они ухватились за Россию, ведь страна-агрессор – это андердог, неудачник.
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Террористам комфортнее договариваться с Москвой
Как отметил израильский журналист, если палестинцы хотят осуществить прорыв своей национальной идее, то, конечно, им нужно было договариваться с Западом, а не с Кремлем. Однако, видимо, с Россией им комфортнее.
Все "политические силы", которые приехали в Москву, на самом деле – террористические организации. Кто и когда в последний раз их избирал? Это террористы, влияние которых измеряется количеством ракет и мастерских по производству взрывчатки,
– сказал Зильбер.
К слову, в министерстве иностранных дел России утверждают, что цель встречи – "помочь различным палестинским силам договориться об объединении своих рядов в политическом смысле".
Что задумали палестинцы
Сейчас палестинцы делают вид какого-то политического процесса. Так называемое руководство Палестины ушло в отставку, а потом якобы придет руководство "технократов", которое будет готово взять власть в Секторе Газа, но Израиль должен вывезти оттуда свои войска.
Готовят ширму, чтобы спрятать ХАМАС и дать возможность боевикам сохраниться. Я надеюсь, что на этот раз Израиль на это не поведется, а американцы поймут, что это бред,
– добавил израильский журналист.
По его словам, палестинцы плохо понимают нынешнюю расстановку сил. Они думают, что Россия все еще член Совбеза ООН и имеет влияние на ситуацию в мире. Однако это не так и страна-агрессор потеряла влияние на Израиль.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Израиль и ХАМАС проводят в Катаре переговоры по завершению войны. Сейчас они приблизились к решающему моменту.
- По данным СМИ, Израиль якобы согласился на освобождение 400 палестинских заключенных, а в ответ на это ХАМАС освободит 40 заложников. Однако впоследствии власти Катара опровергли эту информацию.
- Несмотря на то, что стороны проводят переговоры, о завершении войны между Израилем и ХАМАС пока речь не идет. Кроме этого, израильские власти рассматривают возможность начала крупномасштабной операции против Хезболлы, которая действует с территории Ливана.