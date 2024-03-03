Стоит заметить, что между боевиками ХАМАС и Израиль могут заключить шестинедельное перемирие для обмена заложниками. Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, объяснив также, почему сейчас Израиль не может закончить войну.

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Когда может произойти временное перемирие

Представители ХАМАСа 3 марта прибыли в Каир для участия в переговорах о возможном временном прекращении огня в Газе в обмен на освобождение заложников. Перемирие могут заключить на шесть недель.

Одна из главных дат, которая около, 10 марта – начнется священный для мусульман Рамадан. В этот месяц принято не проводить никаких боевых действий и вести благочестивый образ жизни, делать добро. Предполагалось, что соглашение (о перемирии – 24 Канал) заключат именно до 10 марта,

– отметил Роман Янушевский.

Недавно Израиль уже отпустил одну партию палестинских заключенных – людей, которые задержали в рядовых рейдах за последние месяцы. У части из них истекал срок административного задержания, поэтому их отпустили раньше, чтобы люди могли вернуться домой перед Рамаданом.

"Израиль пошел на жест доброй воли, разряжая атмосферу. Я не уверен, что у жестов доброй воли высокая эффективность, но увидим, к чему это приведет. Израиль со своей стороны делает определенные шаги. Однако с другой стороны, в Израиле четко говорят, что не соглашаются на переговоры, пока ХАМАС не представит полный список похищенных людей", – заметил журналист.

Другое условие Иерусалима – обсудить список палестинских пленных, которых должны освободить в обмен на израильских. Нет официальных данных о формуле обмена, но поговаривают, что это будет 1 пленный на 10 заключенных. Израиль как раз хочет определить, кого хочет обменять ХАМАС, ведь есть террористы, которых ни при каких условиях не смогут отпустить.

Пока переговоры в неопределенном состоянии, ведь в различных местных СМИ публиковали информацию, что ХАМАС якобы не согласился на условия Израиля. В то же время официальных подтверждений от обеих сторон не звучало.

Две противоречивые цели

Собственно, интересно отметить, что Израиль имеет две главные цели в борьбе против террористического движения ХАМАС. Частично они противоречат друг другу.

Израиль одной из целей войны определил ликвидацию ХАМАСа и оставление его без военных возможностей. Этого пока не произошло, потому что в городе Рафех, который расположен на границе с Египтом, до сих пор есть один из последних оплотов ХАМАСа,

– объяснил Янушевский.

Кроме того, в центре Газы также есть лагеря, где расположены отдельные батальоны ХАМАСа, которые еще не удалось уничтожить. В общем, из 24 батальонов палестинских боевиков уничтожено 18.

Ночью 3 марта состоялась масштабная атака Израиля на объекты ХАМАСа. Известно, что Воздушные силы ЦАХАЛа при поддержке артиллерии в течение 6 минут нанесли удары по 50 объектам палестинских террористов в Секторе Газа.

"У израильской армии есть еще много работы, чтобы достичь целей, которые поставило политическое руководство. Но получается, что в войне есть 3 противоположных вектора, которые противоречат: с одной стороны ликвидация ХАМАС и его режима, а с другой – освобождение заложников. Поэтому одна цель мешает другой", – заметил журналист.

Поэтому есть определенные участки в Секторе Газа, где израильская армия не делает лишних шагов. Говорится, в частности, о престижном районе в городе Хун-Юнис, где расположены ХАМАСовцы. Есть вероятность, что там может быть одно из мест, где удерживают заложников. В этом месте есть огромное количество подземных тоннелей. Предполагают, что там также может находиться главарь ХАМАС в Газе Яхмас Синвар. Добавим, что до сих пор неизвестно жив он или нет.

Обратите внимание! По официальным данным Израиля, в заложниках ХАМАСа находится 134 заложника. Однако, возможно, 30 из них уже погибли, подтвердить или опровергнуть это пока трудно. ХАМАС также часто публикует информацию о гибели заложников якобы в результате израильских ударов. Но, как свидетельствуют изученные факты, люди погибли не от авиаударов, а от убийств различными способами.

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