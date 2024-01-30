Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, который отметил, что по сообщению руководства Израиля операция может продолжаться до конца 2024 года и даже – до начала 2025-го. К тому же у ЦАХАЛ есть приоритет, кроме освобождения тоннелей.

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Требуется много времени

В общей сложности ХАМАС построил тоннели на сотни километров. Они расположены на большой глубине и частично пересекаются.

Это настоящий метрострой ХАМАС, и разведка Израиля хоть и понимала, что он довольно велик, но все же недооценила его масштаб. Поэтому для уничтожения таких огромных тоннелей требуется много времени,

– отметил журналист.

Кроме этого, ЦАХАЛ решает боевые задачи и должна достичь главной цели этой операции – это ликвидация режима ХАМАС и лишение его военных возможностей.

Также очень важно освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, во время вторжения ХАМАС и боевиков других группировок из Сектора Газа на территорию Израиля.

Обратите внимание! Во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 более 1200 человек погибли более 250 стали заложниками. В ноябре 2023-го удалось освободить более 100 заложников. Однако еще около 100 человек находятся в плену ХАМАС.

Поэтому приоритет для ЦАХАЛ – это не уничтожение этих тоннелей, а поиск места нахождения заложников. По данным разведки руководство боевого крыла ХАМАС прячется в районе города Хан-Юнис, где выстроена целая паутина тоннелей. Там и держат заложников — как живой щит,

– объяснил Янушевский.

Сейчас в Хан-Юнисе продолжаются основные бои. Боевики там сдаются массово в плен. Однако операция в секторе Газа еще будет продолжаться.

Война между ХАМАС и Израилем