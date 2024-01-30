Об этом 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Детали" Роман Янушевский, который отметил, что по сообщению руководства Израиля операция может продолжаться до конца 2024 года и даже – до начала 2025-го. К тому же у ЦАХАЛ есть приоритет, кроме освобождения тоннелей.
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Требуется много времени
В общей сложности ХАМАС построил тоннели на сотни километров. Они расположены на большой глубине и частично пересекаются.
Это настоящий метрострой ХАМАС, и разведка Израиля хоть и понимала, что он довольно велик, но все же недооценила его масштаб. Поэтому для уничтожения таких огромных тоннелей требуется много времени,
– отметил журналист.
Кроме этого, ЦАХАЛ решает боевые задачи и должна достичь главной цели этой операции – это ликвидация режима ХАМАС и лишение его военных возможностей.
Также очень важно освободить израильских заложников, захваченных 7 октября 2023 года, во время вторжения ХАМАС и боевиков других группировок из Сектора Газа на территорию Израиля.
Поэтому приоритет для ЦАХАЛ – это не уничтожение этих тоннелей, а поиск места нахождения заложников. По данным разведки руководство боевого крыла ХАМАС прячется в районе города Хан-Юнис, где выстроена целая паутина тоннелей. Там и держат заложников — как живой щит,
– объяснил Янушевский.
Сейчас в Хан-Юнисе продолжаются основные бои. Боевики там сдаются массово в плен. Однако операция в секторе Газа еще будет продолжаться.
Война между ХАМАС и Израилем
- ЦАХАЛ продолжает операцию по зачистке боевиков ХАМАС в секторе Газа. В частности, на севере анклава израильские войска локально определяют очаги боевиков и ликвидируют их на земле и под землей. Небольшие группы ХАМАС разбросаны по территории и действуют самостоятельно.
- Также в центре Газа проходит второй этап ликвидации инфраструктуры и командиров ХАМАС.
- Известно, что ХАМАС удерживает заложников, которые были захвачены в Израиле 7 октября 2023 года ужасных условиях. В частности, у них нет возможности соблюдать гигиену, мыться, ведь в местах их содержания нет воды. Заложникам дают мало еды. В то же время среди 100 заложников 45 страдают хроническими заболеваниями и нуждаются в соответствующем медицинском уходе и лекарстве.
- Кроме того, издание The Wall Street Journal раскрыло планы Израиля по операции в Секторе Газа. По данным журналистов, руководство страны хочет, чтобы ЦАХАЛ контролировал южную границу Сектора Газа с Египтом. Речь идет о так называемом Филадельфийском коридоре. Это позволит Израилю в частности предотвратить повторение событий 7 октября 2023 года.