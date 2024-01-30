Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, який зазначив, що за повідомленням керівництва Ізраїля операція може тривати до кінця 2024 року та навіть – початку 2025-го. До того ж у ЦАХАЛ є пріоритет, окрім звільнення тунелів.
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Потрібно багато часу
Загалом ХАМАС побудував тунелі на сотні кілометрів. Вони розташовані на великій глибині та частково перетинаються.
Це справжній метробуд ХАМАС, і розвідка Ізраїлю, хоч і розуміла, що він доволі великі, але все ж таки недооцінила його масштаб. Тому для знищення таких величезних тунелів потрібно багато часу,
– зазначив журналіст.
Окрім цього, ЦАХАЛ вирішує бойові завдання та має досягти головну мету цієї операції – це ліквідація режиму ХАМАС та позбавлення його військових можливостей.
Також дуже важливо звільнити ізраїльських заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року під час вторгненні ХАМАС та бойовиків інших угруповань з Сектору Газа на територію Ізраїля.
Тому пріоритет для ЦАХАЛ – це не знищення цих тунелів, а пошук місця перебування заручників. За даними розвідки, керівництво бойового крила ХАМАС ховається в районі міста Хан-Юніс, де вибудована ціла павутина тунелів. Саме там і тримають заручників – як живий щит,
– пояснив Янушевський.
Зараз у Хан-Юнісі тривають основні бої. Бойовики там здаються масово в полон. Однак операція в Секторі Гази ще буде продовжуватись.
Війна між ХАМАС та Ізраїлем
- ЦАХАЛ продовжує операцію з зачищення бойовиків ХАМАС в Секторі Гази. Зокрема на півночі анклаву ізраїльські війська локально визначають осередки бойовиків та ліквідують їх на землі та під землею. Невеликі групи ХАМАС розкидані по території та діють самостійно.
- Також у центрі Гази проходить другий етап ліквідації інфраструктури та командирів ХАМАС.
- Відомо, що ХАМАС утримує заручників, які були захоплені в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року, у жахливих умовах. Зокрема вони не мають можливості дотримуватись гігієни, митися, адже в місцях їхнього утримання немає води. Заручникам дають мало їжі. Водночас серед 100 заручників, 45 страждають хронічними захворюваннями та потребують відповідного медичного догляду та ліків.
- Крім того, видання The Wall Street Journal розкрило плани Ізраїлю щодо операції в Секторі Гази. За даними журналістів, керівництво країни хоче, щоб ЦАХАЛ контролював південний кордон Сектора Гази з Єгиптом. Йдеться про так званий Філадельфійський коридор. Це дозволить Ізраїлю зокрема запобігти повторенню подій 7 жовтня 2023 року.