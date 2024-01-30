Про це 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Деталі" Роман Янушевський, який зазначив, що за повідомленням керівництва Ізраїля операція може тривати до кінця 2024 року та навіть – початку 2025-го. До того ж у ЦАХАЛ є пріоритет, окрім звільнення тунелів.

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Потрібно багато часу

Загалом ХАМАС побудував тунелі на сотні кілометрів. Вони розташовані на великій глибині та частково перетинаються.

Це справжній метробуд ХАМАС, і розвідка Ізраїлю, хоч і розуміла, що він доволі великі, але все ж таки недооцінила його масштаб. Тому для знищення таких величезних тунелів потрібно багато часу,

– зазначив журналіст.

Окрім цього, ЦАХАЛ вирішує бойові завдання та має досягти головну мету цієї операції – це ліквідація режиму ХАМАС та позбавлення його військових можливостей.

Також дуже важливо звільнити ізраїльських заручників, які були захоплені 7 жовтня 2023 року під час вторгненні ХАМАС та бойовиків інших угруповань з Сектору Газа на територію Ізраїля.

Зверніть увагу! Під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року понад 1200 осіб загинуло, понад 250 – стали заручниками. У листопаді 2023-го вдалося звільнити понад 100 заручників. Однак ще приблизно 100 людей перебувають у полоні ХАМАС.

Тому пріоритет для ЦАХАЛ – це не знищення цих тунелів, а пошук місця перебування заручників. За даними розвідки, керівництво бойового крила ХАМАС ховається в районі міста Хан-Юніс, де вибудована ціла павутина тунелів. Саме там і тримають заручників – як живий щит,

– пояснив Янушевський.

Зараз у Хан-Юнісі тривають основні бої. Бойовики там здаються масово в полон. Однак операція в Секторі Гази ще буде продовжуватись.

Війна між ХАМАС та Ізраїлем