США – крупнейший союзник Израиля в противостоянии с ХАМАС. Однако сейчас можно заметить определенное давление с их стороны на правительство Нетаньяху. Почему это происходит в эфире 24 Канала рассказал Роман Янушевский – журналист израильского аналитического портала "Подробности".

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Давление на Израиль

Президент США Джо Байден недавно заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право защищать свою страну от нападений ХАМАС. В то же время ему, по мнению Байдена, необходимо уделять больше внимания защите жизней невинных людей во время войны в секторе Газа. Мол, Нетаньяху больше вредит Израилю своими действиями, чем помогает.

Это элемент давления на Израиль. Хотя действительно уже 5 месяцев тяжелые фото из Газы попадают в новости, а ХАМАС активно использует любую возможность для того, чтобы преувеличить и ухудшить этот гуманитарный кризис. Учитывая это, в мире начался "тренд", что сейчас нужно говорить о гуманитарной помощи для Газы,

– рассказал Роман Янушевский.

Безусловно, там действительно есть немало людей, которые нуждаются в помощи. При этом группировка ХАМАС утверждает, что люди там якобы умирают от голода, приводя очень сомнительные доказательства. Таким образом палестинские террористы пытаются давить на международное сообщество, чтобы оно соответственно давило на Израиль.

"У ХАМАСа осталось не так много видов оружия, в военном смысле он вообще сломан, потому что нет централизованного сопротивления в Секторе Газа, есть точечные ячейки боевиков. Фактически – партизанская война, понятие "фронт" в Секторе Газа уже не существует. Поэтому боевики просто воюют гибридно", – отметил журналист.

В частности, говорится о сети подземных тоннелей, которую построили боевики ХАМАСа. Там скрываются сами террористы, а также удерживают пленных.

США сейчас поддерживает Израиль

Фактически сейчас ведется война на истощение против Израиля. Боевики ХАМАСа активно развивают тему переговоров, используя это в собственных целях.

Они откровенно тянут время. Там надеются, что время – на их стороне. То есть чем дольше будут затягиваться переговоры, тем больше будет нарастать давление на Израиль. И вот уже видим, что президент Байден выражает недовольство Беньямином Нетаньяху,

– отметил Янушевский.

Более того, Джо Байден заявил, что если израильская операция начнется в городе Рафах, что на юге Сектора Газа, то лично Нетаньяху будет нести за это ответственность. В то же время лидер США добавил, что это ни в коем случае не повлияет на поддержку Израиля.

"Возможно, это наиболее дружественная к Израилю американская администрация в истории. Потому что мы видим серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Но здесь есть и фактор давления, потому что если бы его не было, операция в городе Рафах – последнем оплоте ХАМАСа – не просто началась бы, а уже и закончилась бы", – подчеркнул журналист.

В Рафахе, вероятно, остается около двух батальонов ХАМАСа, которые удерживают значительную часть заложников. Во время нападения на Израиль 7 октября палестинские боевики похитили более 250 человек. Часть из них обменяли, часть – до сих пор удерживают.

Переговоры с ХАМАС

Стоит заметить, что вечером 10 марта начинается Рамадан – священный месяц для мусульман. До этого времени велись переговоры о шестинедельном прекращении огня, во время которого стороны должны были бы провести обмен пленными. Предполагали, что до начала Рамадана стороны заключат соглашение. Однако, к сожалению, достичь согласия не удалось.

Египетские официальные лица, которые выступали посредниками, заявили, что переговоры зашли в тупик из-за требования ХАМАС по поэтапному процессу, кульминацией которого станет прекращение войны.

В Катаре раздумывают над тем, чтобы изгнать лидеров ХАМАСа, которые нашли себе убежище в Египте, – некая мера давления, для того, чтобы "добить" это соглашение. Возможно, не такую большую, но чтобы был хоть какой-то ощутимый результат на этих переговорах. Пока ХАМАС водит всех за нос,

– подчеркнул Янушевский.

Это, опять же, психологическое давление на Израиль со стороны ХАМАС. Все это подкрепляют пропагандистскими роликами о якобы гибели заложников.

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