Багатотисячний протест почався у неділю ввечері. Очікується, що акції триватимуть протягом 4 днів.

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Протестувальники вимагають відставки уряду

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Єрусалиму й заповнили площу біля Кнесету (будівлі парламенту), вимагаючи відставки уряду. Зокрема, організатори протестів закликали прем'єра Нетаньягу, а також його уряд піти у відставки й провести дострокові вибори в Ізраїлі. Окрім того, протестувальники наголошують, що необхідно погодитися на угоду про заручників, адже в Секторі Гази й досі перебувають у полоні 130 осіб.

Ізраїльські ЗМІ зауважують, що ці протести стали одними з найбільших відтоді, як 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. За приблизними оцінками, у демонстраціях взяли участь понад 100 тисяч людей.

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Окрім того, багато протестувальників висловлюють недовіру до Нетаньягу. Так, учасники демонстрацій обурюються й скандують:

"Неймовірно, що цю країну, яка була настільки успішною... веде шляхом одна людина та її поплічники",

"Нам потрібні вибори",

"Уряд не має довіри громадськості. І вони хочуть прийняти закон, який дозволить кожному п’ятому уникати служби в армії".

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Протести триватимуть 4 дні

Організатори заявили, що протести триватимуть протягом 4 днів. Біля будівлі Кнесету вже встановили наметове містечко на 100 місць. Відомо, що в антиурядових мітингах також візьмуть участь колишній міністр оборони Моше Яалон, ексзаступник голови ЦАХАЛ Яїр Голан, а також члени родин тих, хто загинув від 7 жовтня після нападу ХАМАС.

Під час протестів вже виникали сутички. Зокрема у мережі стверджують, що протестувальників закидали яйцями й облили водою. Також відомо про щонайменше одного затриманого під час протестів. Також поліція заявила, що демонстранти перекрили одну з доріг, що є незаконним.

Сам Нетаньягу, коментуючи можливість проведення дострокових виборів, наголошує, що це, в першу чергу, ощасливить бойовиків ХАМАС.

"Це паралізувало б переговори щодо звільнення наших заручників і поклало б кінець війні до того, як мети буде повністю досягнуто. Першим, хто б вітав це, є ХАМАС, і цим все сказано", – наголосив прем'єр Ізраїлю.