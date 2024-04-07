За даними журналістів The Jerusalem Post, це рішення було ухвалено менш ніж через два дні після того, як Ізраїль відкрив перетин Ерез і порт Ашдод для доставлення гуманітарної допомоги в Газу. Попри це ЦАХАЛ залишив відкритою можливість майбутнього нового вторгнення в Рафах на півдні Гази.

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ЦАХАЛ завершив наступальну операцію в Газі

Після завершення військової операції, за даними журналістів, ЦАХАЛ вивела всю 98 дивізію з Хан-Юніса на півдні Гази, зберігши бригаду "Нахаль" та частину 401-ї бригади в північній і центральній частині Гази. Отже, палестинці на півдні Гази та в Хан-Юнісі тепер можуть пересуватися без обмежень.

З іншого боку, Армія оборони Ізраїлю запровадила блокаду, фактично відрізавши північну та центральну частини Гази від півдня. Як наслідок понад два мільйони палестинців, зокрема більшість мешканців північної частини Гази, не мають змоги подорожувати між різними регіонами.

Це призвело до того, що від 150 000 до 300 000 палестинців застрягли на півночі Гази, не маючи можливості покинути свої громади.

ХАМАС привітав виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази, навіть часткове, показавши це як перемогу у виконанні своєї наполегливої вимоги про виведення всіх військ із регіону, зокрема з північної частини Гази.

Офіційний представник ЦАХАЛ схарактеризував виведення військ із Хан-Юніса як стратегічний крок, який створить нові можливості для палестинців у Рафаху. Ізраїльтянин зазначив, що з відкриттям Рафаха сотні тисяч палестинців мають можливість повернутися в цей район.

Крім того, чиновник пояснив, що потенційний виїзд більшої кількості палестинців із Рафаха може полегшити евакуацію решти цивільного населення без потреби застосування силових і агресивних заходів.

Як відреагували на завершення операції в Газі в Ізраїлі

Лідер Об’єднаної правої партії в Ізраїлі Гідеон Саар прокоментував цей крок, сказавши, що постійне зменшення чисельності сил та інтенсивності військового тиску протягом останніх місяців тримало ізраїльтян далеко від досягнення цілей війни.

Тим часом Форум заручників і зниклих безвісти закликав ізраїльський уряд не залишати ізраїльських заручників у Газі напризволяще.