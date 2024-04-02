Главный редактор израильского портала “Детали” рассказал 24 Каналу, что стало основным фактором начала массовых протестов. По его словам, есть два пути решения требований протестующих.

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Какова главная причина митингов

В Израиле начались массовые протесты. Митингующие требуют отставки действующего премьер-министра Беньямина Нетаньяху и его правительства. Кроме того, одним из требований также является освобождение заложников из плена ХАМАС.

Есть несколько триггеров, которые к этому подтолкнули. Некоторое время назад появились сообщения, что главы спецслужб из Моссада и Шабаку объясняли Нетаньяху, что можно освободить около 40 заложников, если он проявит "большую гибкость". Но он принимает такие решения относительно авторитарно, поэтому он на это не пошел,

– отметил Эмиль Шлеймович.

Вероятно, для Нетаньяху вопрос освобождения заложников является несколько второстепенным. Самое важное для него – все же уничтожить ХАМАС, а особенно его лидеров, которые устроили атаку на Израиль 7 января. Собственно, это едва ли не единственный шанс Нетаньяху восстановить свой рейтинг, который за последнее время рекордно упал.

"С самого начала у нас заявили о двух главных целях – полное уничтожение власти ХАМАС и освобождение заложников. Это уже даже звучит странно, ведь вы не можете сказать бандиту, который захватил заложников, что конечной целью является его убийство. Понятно, что бандит никого не освободит, ведь это его единственная гарантия на жизнь. И люди настаивают, чтобы заложники стали первым приоритетом", – заметил Шлеймович.

Конечно, это не означает, что этого нужно достичь любой ценой и соглашаться на все прихоти палестинских террористов. В то же время общество считает, что правительство делает недостаточно для того, чтобы пленных таки освободили.

Обратите внимание! Недавно появилась информация о том, что в заложниках ХАМАСа остается около 130 человек. Однако ходят слухи, что живыми из них, в лучшем случае, есть только половина.

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Политическая составляющая

Есть и другой фактор, который повлиял на начало митингов в Израиле.

"У нас есть большая община ультраортодоксальных иудеев, которые отстояли для себя возможность не служить в армии. Их количество уже превышает 63 тысячи. Срок закона, который освобождал их от службы, истек, но правительство вовремя не смогло его продлить. Поэтому начались беспорядки внутри коалиции", – рассказал редактор портала "Детали".

Израильская оппозиция также решила добавить внешнего давления в ситуацию. Так, они требуют или досрочных выборов, несмотря на войну, или же конструктивный вотум недоверия – неодобрения деятельности министра путем голосования. В этом случае министр будет вынужден уйти в отставку.

В Израиле голосуют за партии, у нас только пропорциональная система, которая не сочетается с мажоритарной. Собственно, никто конкретно не выбирал Нетаньяху, все голосовали за партию "Ликуд". То есть конструктивный вотум недоверия позволил бы оставить всю коалицию, а сменить только премьер-министра,

– объяснил Шлеймович.

Все эти факторы и привели к такому расшатыванию внутри страны. К слову, в беспорядках приняли участие даже резервисты, которые вернулись с фронта.

Протесты в Израиле: кратко