Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" розповів 24 Каналу, що стало основним фактором початку масових протестів. За його словами, є два шляхи вирішення вимог протестувальників.

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Яка головна причина мітингів

В Ізраїлі почалися масові протести. Мітингувальники вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряду. Крім того, однією з вимог також є звільнення заручників з полону ХАМАС.

Є декілька тригерів, які до цього підштовхнули. Деякий час тому з'явились повідомлення, що глави спецслужб з Моссаду та Шабаку пояснювали Нетаньягу, що можна звільнити близько 40 заручників, якщо він проявить "більшу гнучкість". Але він ухвалює такі рішення відносно авторитарно, тому він на це не пішов,

– зазначив Еміль Шлеймович.

Ймовірно, для Нетаньягу питання звільнення заручників є дещо другорядним. Найважливіше для нього – все ж знищити ХАМАС, а особливо його лідерів, які влаштували атаку на Ізраїль 7 січня. Власне, це чи не єдиний шанс Нетаньягу відновити свій рейтинг, який за останній час рекордно впав.

"З самого початку у нас заявили про дві головні цілі – повне знищення влади ХАМАС та звільнення заручників. Це вже навіть звучить дивно, адже ви не можете сказати бандиту, який захопив заручників, що кінцевою ціллю є його вбивство. Зрозуміло, що бандит нікого не звільнить, адже це його єдина гарантія на життя. І люди наполягають, щоб заручники стали першим пріоритетом", – зауважив Шлеймович.

Звісно, це не означає, що цього потрібно досягнути на будь-яку ціну та погоджуватися на всі забаганки палестинських терористів. Водночас суспільство вважає, що уряд робить недостатньо для того, аби полонених таки звільнили.

Зверніть увагу! Нещодавно з'явилась інформація про те, що у заручниках ХАМАСу залишається близько 130 осіб. Однак ширяться чутки, що живими з них, у кращому випадку, є лише половина.

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Політична складова

Є й інший фактор, який вплинув на початок мітингів в Ізраїлі.

"У нас є велика громада ультраортодоксальних юдеїв, які відстояли для себе можливість не служити в армії. Їхня кількість вже перевищує 63 тисячі. Термін закону, який звільняв їх від служби, минув, але уряд вчасно не зміг його продовжити. Тому почалися заворушення всередині коаліції", – розповів редактор порталу "Деталі".

Ізраїльська опозиція також вирішила додати зовнішнього тиску в ситуацію. Так, вони вимагають або дострокових виборів, попри війну, або ж конструктивний вотум недовіри – несхвалення діяльності міністра шляхом голосування. У цьому випадку міністр буде змушений піти у відставку.

В Ізраїлі голосують за партії, у нас тільки пропорційна система, яка не поєднується з мажоритарною. Власне, ніхто конкретно не вибирав Нетаньягу, всі голосували за партію "Лікуд". Тобто конструктивний вотум недовіри дозволив би залишити всю коаліцію, а змінити лише прем'єр-міністра,

– пояснив Шлеймович.

Всі ці фактори й призвели до такого розхитування всередині країни. До слова, у заворушеннях взяти участь навіть резервісти, які повернулися з фронту.

Протести в Ізраїлі: коротко