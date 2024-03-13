Чому зменшився трафік через Суецький канал

Напади на судна в районі Червоного моря зменшили трафік через Суецький канал через який проходить близько 15 відсотків світового обсягу морської торгівлі.

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Натомість кілька судноплавних компаній спрямували свої судна в обхід мису Доброї Надії. Це збільшило час доставки в середньому на 10 днів або більше, що завдало шкоди компаніям з обмеженими запасами.

Оцінки показують, що обсяг торгівлі, який пройшов через Суецький канал, скоротився на 50% у перші два місяці року, а обсяг торгівлі, що проходить навколо Мису Доброї Надії, за нашими оцінками, зріс на 74% порівняно з минулим роком. Тим часом обсяг транзитної торгівлі через Панамський канал знизився майже на 32% порівняно з попереднім роком,

– йдеться у звіті.

Річ у тім, що з початку листопада 2023 року єменські хусити розпочали напади на кораблі у Червоному морі. Вони стверджують, що їхні атаки на цей морський шлях є спробою протистояти ізраїльським діям проти палестинців у секторі Газа.

Нагадаємо! Хусити підтримують палестинський рух Хамас, який з жовтня 2023 року воює з Ізраїлем. Вони також заявляють, що їхні цілі - лише судна, "повʼязані з Ізраїлем".

А вже з грудня того ж року хусити почали регулярно атакувати судна в Червоному морі. У відповідь на це з середини січня США та їхні союзники завдають ударів по позиціях хуситів у Ємені.

Що відомо про Панамський канал

Водночас на протилежному кінці світу сильна посуха на Панамському каналі призвела до введення обмежень владою. Відтак, з жовтня минулого року влада значно скоротила щоденну кількість суден, що прямують через цей канал.

Таким чином, це призвело до затримок у морській торгівлі через цей канал, який обслуговує близько 5 відсотків світового морського транспорту.

Зауважте! Важливим наслідком перебоїв у судноплавстві є те, що на офіційну статистику зареєстрованого імпорту й експорту, що базується на митних звітах, може вплинути тимчасовий вплив зміни маршруту суден. Це ускладнить оцінку основної динаміки світової торгівлі та економічної активності у найближчі місяці.