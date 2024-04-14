Белый дом опубликовал заявление, в котором осуждает воздушную атаку Ирана на Израиль и заверил, что американская “поддержка безопасности Израиля является железной”. В частности, премьер-министр Великобритании Риши Сунак также осудил атаку Ирана на Израиль.

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ВВС Великобритании готовы реагировать на все угрозы

The Times of Israel сообщает, что реактивные самолеты Королевских ВВС Великобритании на Ближнем Востоке "при необходимости будут перехватывать любые воздушные атаки в радиусе их существующих миссий". Соответствующее заявление было сделано на фоне удара Ирана по Израилю беспилотниками и ракетами.

В ответ на рост угроз со стороны Ирана и растущий риск эскалации на Ближнем Востоке правительство Великобритании сотрудничает с партнерами во всем регионе, чтобы поощрить деэскалацию и предотвратить дальнейшие нападения,

– говорится в сообщении.

США уже перехватывают воздушные цели

В то же время по данным CNN, представитель американского оборонного ведомства заявил, что Соединенные Штаты продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотные летательные аппараты, нацелены на Израиль.

В соответствии с нашей железной преданностью безопасности Израиля, силы США в регионе продолжают сбивать запущенные Ираном беспилотники, нацеленные на Израиль. Наши силы остаются настроенными оказывать дополнительную оборонительную поддержку и защищать силы США, которые действуют в регионе,

– сказал он.

Американский чиновник подтвердил эту информацию для ABC News. По его словам, войска США уже сбили несколько иранских беспилотников, которые направлялись в Израиль.

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