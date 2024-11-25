Глава государства в свое время возмущался из-за двойных стандартов в отношении Украины и Израиля. Обе страны не являются членами НАТО, однако во время массированных атак Ирана и его прокси страны Альянса приходили на помощь Тель-Авиву. В случае же с Киевом – говорили об угрозе эскалации, передает 24 Канал.

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Удар "Орешником" – проявление отчаяния

Глава польского МИД Радослав Сикорский – один из тех, кто выступал за расширение ПВО над Западной Украиной. Впрочем, его позиция не нашла одобрительного отклика ни в Брюсселе, ни в НАТО. В интервью Голосу Америки Сикорский прокомментировал недавний удар по Украине "Орешником", а также вновь затронул тему сбития над нашей страной целей средствами стран НАТО.

Политик напомнил, что Россия в ходе всей войны использует по Украине баллистические ракеты. Если та, что ударила по Днепру, была межконтинентальной, то, с одной стороны это свидетельствует об эскалации. Впрочем, с другой стороны, это проявление отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну.

Сикорский отметил, что есть признаки того, что российская экономика переживает стресс. Поступают сообщения о дезертирстве оккупантов. И, конечно, привлечение северокорейских наемников к боевым действиям не является проявлением силы, считает министр.

Будет ли Польша лоббировать идею сбития ракет над Украиной

Сикорский припомнил, что Польша, Литва, Румыния неоднократно становились жертвами российских ракет и беспилотников, которые, вероятно, теряли контроль и падали на территории этих государств. Так, одна из крылатых ракет агрессоров упала в 10 километрах от дома самого министра. Были ракеты, которые пересекали воздушное пространство Польши для того, чтобы атаковать украинские города на Западе.

Нет никакого сомнения с военной и юридической точек зрения, что когда эта штука оказывается в нашем воздушном пространстве, мы имеем право ее сбивать,

– подчеркнул политик.

Впрочем, когда Польша делает это над своей территорией, существует угроза, что обломки вызовут разрушения или кого-то убьют.

Сикорский объяснил, что основные дебаты идут о том, распространяется ли право на самооборону только на собственное воздушное пространство или может и на территорию соседнего государства, особенно когда оно само просит сбивать эти ракеты в его небе.

Министр рассказал, что обсуждал этот вопрос с коллегами по НАТО летом. Никаких решений принято не было.

"Мы действительно хотим действовать как Альянс, потому что у нас есть интегрированная противовоздушная система и интегрированная радиолокационная система", – добавил политик.