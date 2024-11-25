Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера. Россияне утром 25 ноября совершили очередную ракетную атаку на центр Одессы. В результате обстрела есть пострадавшие, среди которых – гражданские лица. По информации мэра Одессы, ракетный удар вызвал значительные повреждения в жилых районах города.
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Ракетная атака на Одессу: пострадавшие и поврежденная гражданская инфраструктура
Российские террористы совершили ракетный обстрел центра Одессы, в результате которого есть пострадавшие. Повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.