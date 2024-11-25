Утром в Харькове прогремели мощные взрывы. Прилет случился в Киевском районе города. В эфире телемарафона мэр Игорь Терехов поделился деталями вражеской атаки, передает 24 Канал.

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Там было много людей

По словам Терехова, попадание было рядом с админзданием, где расположен ЦНАП. Также там находится районная администрация.

"Очень многие находились утром в этих зданиях", – подчеркнул чиновник. Одни люди пришли получить услуги, другие – работать.

Предварительно более 20 человек пострадали.

Обратите внимание! По состоянию на 11:45 известно о 14 госпитализированных. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются.

Терехов уточнил, что спасательная операция в городе не проводится, потому что людей под завалами нет.

Последствия удара по Харькову / Телеграмм Олега Синегубова

Предварительно для удара по городу враг использовал ракету С-400.

К слову, противник утром также атаковал Одессу баллистикой, в результате чего ранены и разрушены.