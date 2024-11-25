Утром в Харькове прогремели мощные взрывы. Прилет случился в Киевском районе города. В эфире телемарафона мэр Игорь Терехов поделился деталями вражеской атаки, передает 24 Канал.
Смотрите также Ночью россияне попытались прорваться через границу в Харьковской области
Там было много людей
По словам Терехова, попадание было рядом с админзданием, где расположен ЦНАП. Также там находится районная администрация.
"Очень многие находились утром в этих зданиях", – подчеркнул чиновник. Одни люди пришли получить услуги, другие – работать.
Предварительно более 20 человек пострадали.
Обратите внимание! По состоянию на 11:45 известно о 14 госпитализированных. Среди них пять пациентов в хирургическом отделении, пять лечатся амбулаторно, двое направлены на нейрохирургическое лечение. Еще два человека обследуются.
Терехов уточнил, что спасательная операция в городе не проводится, потому что людей под завалами нет.
Последствия удара по Харькову / Телеграмм Олега Синегубова
Предварительно для удара по городу враг использовал ракету С-400.
К слову, противник утром также атаковал Одессу баллистикой, в результате чего ранены и разрушены.