Вранці у Харкові прогриміли потужні вибухи. Приліт стався у Київському районі міста. В ефірі телемарафону міський голова Ігор Терехов поділився деталями ворожої атаки, передає 24 Канал.

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Там було багато людей

За словами Терехова, влучання було поряд з адмінбудівлею, де розташований ЦНАП. Також там розміщена районна адміністрація.

"Дуже багато людей перебували зранку у цих будівлях", – підкреслив посадовець. Одні люди прийшли отримати послуги, інші – працювати.

Попередньо, понад 20 людей постраждали.

Зверніть увагу! Станом на 11:45 відомо про 14 госпіталізованих. Серед них п‘ять пацієнтів у хірургічному відділенні, п‘ять лікуються амбулаторно, двоє направлені на нейрохірургічне лікування. Ще дві людини обстежуються.

Терехов уточнив, що рятувальна операція у місті не проводиться, оскільки людей під завалами немає.

Наслідки удару по Харкову / Фото телеграм Олега Синєгубова

Попередньо, для удару по місту ворог використав ракету С-400.

До слова, противник вранці також атакував Одесу балістикою, внаслідок чого є поранені і руйнування.