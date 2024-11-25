Зранку перед ударом ворог проводив розвідку безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Які наслідки удару окупантів по Одесі

Росіяни, ймовірно завдали удару по Одесі балістикою з Криму. Перед атакою над чорним морем ППО збивала ворожий розвідувальний безпілотник Орлан-10.

Ціллю ворожого удару були житлові райони міста. Інформації про кількість постраждалих поки немає.

Наслідки ворожої атаки на Одесу: дивіться відео

Кадри з місця російського удару в Одесі: дивіться відео

Руйнування внаслідок атаки окупантів в Одесі: дивіться відео

Росія вдарила по житлових районах Одеси: дивіться відео

Нагадуємо, вранці 25 листопада росіяни обстріляли Одесу. За інформацією мера Одеси, ракетний удар спричинив значні пошкодження в житлових районах міста.