Зранку перед ударом ворог проводив розвідку безпілотниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
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Які наслідки удару окупантів по Одесі
Росіяни, ймовірно завдали удару по Одесі балістикою з Криму. Перед атакою над чорним морем ППО збивала ворожий розвідувальний безпілотник Орлан-10.
Ціллю ворожого удару були житлові райони міста. Інформації про кількість постраждалих поки немає.
Наслідки ворожої атаки на Одесу: дивіться відео
Кадри з місця російського удару в Одесі: дивіться відео
Руйнування внаслідок атаки окупантів в Одесі: дивіться відео
Росія вдарила по житлових районах Одеси: дивіться відео
Нагадуємо, вранці 25 листопада росіяни обстріляли Одесу. За інформацією мера Одеси, ракетний удар спричинив значні пошкодження в житлових районах міста.