Про це розповідає 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера. Росіяни вранці 25 листопада здійснили чергову ракетну атаку на середмістя Одеси. Внаслідок обстрілу є постраждалі, серед яких – цивільні особи. За інформацією мера Одеси, ракетний удар спричинив значні пошкодження в житлових районах міста.