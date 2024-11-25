Близько 08:30 у Харкові пролунали вибухи. Пізніше мер Ігор Терехов повідомив, що противник вдарив по Київському району міста, передає 24 Канал.

Дивіться також В Одесі пролунала серія вибухів

Що агресор використав проти Харкова

За словами міського голови, росіяни використали для удару по центру Харкова ракету С-400. Вона прилетіла у двори, навколо яких розташовані багатоповерхові будинки. Зайнялися господарчі споруди та автомобілі. За попередніми підрахунками пошкоджень зазнав 41 будинок. Кількість постраждалих зросла до 19 людей.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що серед потерпілих – 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71. 16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб.

Довідка: ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-агресорки у 2007 році. На одній пусковій установці ЗРК можна розмістити 4 ракети, заявлений радіус дії яких є до 400 кілометрів. Ці комплекси задумані як засоби ППО, однак Росія активно використовує їх для ударів по українських містах.