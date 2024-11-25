Зранку 25 листопада Росія вдарила по центральній частині Харкова. Про це пише 24 Канал із посиланням на голову Харківської ОВА.

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Що відомо про постраждалих

Олег Синєгубов розповів деталі удару по Харкову. За його словами, є щонайменше 13 постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Крім цього, госпіталізували 9 людей. Наразі наслідки удару уточнюють, кількість постраждалих може збільшуватись.

Відомо, що внаслідок обстрілу на одній із вулиць виникла пожежа. Згодом мер міста Ігор Терехов уточнив, що влучання було у район щільної житлової забудови.

Приліт стався у двори, навколо яких багатоповерхові будинки. Горіли господарчі споруди та автомобілі,

– мовиться в повідомленні.

На місці працюють усі необхідні екстрені служби. Росія постійно атакує мирні українські міста. Часто цілями ударів ворога стають саме цивільні об'єкти.

Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.