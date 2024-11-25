Росіяни почали активніше просуватись у Донецькій області, ніж це було протягом останнього часу та всього 2023 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Лінія фронту стає мінливою

Аналітики пишуть, що просування російських військ на південному сході України значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

Російські війська не змогли відновити оперативний маневр, який був присутній на початку повномасштабної війни. Темпи просування зараз, хоч і швидші, ніж у 20233 році, але все одно не такі стрімкі як у березні 2022 року.

Російські війська змогли скористатися захопленням Вугледара для подальших наступальних операцій на заході Донецької області.

Що буде далі

Просування російських військ у напрямку Покровська, Курахового, Вугледара та Великої Новосілки дає військовому командуванню ворога кілька варіантів дій, які воно може спробувати здійснити протягом наступних тижнів і місяців.

Схоже, що російське військове командування одночасно намагається оточити Велику Новосілку, одночасно закриваючи кишені з українськими силами на північ і південь від Курахового. Російські війська також проводять допоміжні операції з метою покращення геометрії поля бою на півдні Донецької області та зменшення загроз для флангів російських військ.

ISW сформували кілька варіантів розвитку подій на полі бою, проте жоден із них не виключає будь-якого іншого.

Варіант 1: Російські війська наступають на південний захід, схід і північний схід від Великої Новосілки, щоб оточити населений пункт з флангів, оминаючи територію безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

Варіант 2: Російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку російських зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські "кишені" біля Курахового і вирівняти лінію фронту.

Варіант 3: Російські війська просуваються на захід і південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка – Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб розгромити українських військових на північ від Курахового і створити загрозу українським шляхам відходу.

Залишається незрозумілим, яку з цих цілей російське командування переслідуватиме, і чи переслідуватиме взагалі,

– зазначили аналітики.

Вважають, що пріоритетом для російської армії є захоплення Покровська. Водночас Україна помітно притупила російські наступальні операції під Часовим Яром і Покровськом у 2024 році.

У звіті припускають, що російське військове командування, ймовірно, планує, як просунутися в південно-східну частину Дніпропетровської області на підтримку давньої мети Росії – захопити всю Донецьку область.