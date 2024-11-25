Россияне начали активнее продвигаться в Донецкой области, чем это было в последнее время и всего 2023 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Линия фронта становится изменчивой

Аналитики пишут, что продвижение российских войск на юго-востоке Украины в значительной степени является результатом выявления и тактического использования уязвимых мест в украинской линии фронта.

Российские войска не смогли восстановить оперативный маневр, который присутствовал в начале полномасштабной войны. Темпы продвижения сейчас, хоть и быстрее, чем в 20233 году, но все равно не такие стремительные как в марте 2022 года.

Российские войска смогли воспользоваться захватом Угледара для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области.

Что будет дальше

Продвижение российских войск в направлении Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки дает военному командованию врага несколько вариантов действий, которые оно может попытаться осуществить в течение следующих недель и месяцев.

Похоже, что российское военное командование одновременно пытается окружить Великую Новоселку, одновременно закрывая карманы с украинскими силами к северу и югу от Курахово. Российские войска также проводят вспомогательные операции с целью улучшения геометрии поля боя на юге Донецкой области и уменьшения угроз для флангов российских войск.

ISW сформировали несколько вариантов развития событий на поле боя, однако ни один из них не исключает любого другого.

Вариант 1: Российские войска наступают на юго-запад, восток и северо-восток от Великой Новоселки, чтобы окружить населенный пункт с флангов, минуя территорию непосредственно к югу от Великой Новоселки.

Вариант 2: Российские войска продвигаются к Андреевке (вдоль трассы Н15 и к западу от Курахово) с юга в поддержку российских усилий, направленных на то, чтобы закрыть украинские "карманы" возле Курахово и выровнять линию фронта.

Вариант 3: Российские войска продвигаются на запад и юго-запад от Селидово вдоль линии Пустынка – Сонцовка в направлении Андреевки, чтобы разгромить украинских военных к северу от Курахово и создать угрозу украинским путям отхода.

Остается непонятным, какую из этих целей российское командование будет преследовать, и будет ли преследовать вообще,

– отметили аналитики.

Считают, что приоритетом для российской армии является захват Покровска. В то же время Украина заметно притупила российские наступательные операции под Часовым Яром и Покровском в 2024 году.

В отчете предполагают, что российское военное командование, вероятно, планирует, как продвинуться в юго-восточную часть Днепропетровской области в поддержку давней цели России – захватить всю Донецкую область.