Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Також відповідну інформацію оприлюднив міський голова Геннадій Труханов.

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Що відомо про вибухи в Одесі

Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили орієнтовно о 09:32. Міський голова Геннадій Труханов повідомляв про вородий розвідувальний дрон, який рухався у напрямку міста. По ньому відпрацювала протиповітряна оборона.

В місті чутно вибух! Працюють наші захисники,

– написав він.

За кілька хвилин він закликав містян перебувати у безпечних місцях, і не дарма. В Одесі за мить пролунали повторні вибухи, росіяни завдали ракетного удару по місту. За даними моніторингових каналів, противник для цього використав балістичну ракету "Іскандер-М".