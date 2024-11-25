У місті чули вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на Харків

Повітряну тривогу на території Харківської області оголосили близько 08:31. Тієї ж миті з'явилися перші повідомлення про вибухи у місті: "У Харкові вибух. Будьте обережні". Спершу про це сповістив міський голова Ігор Терехов. Пізніше підтвердили кореспонденти Суспільного.

Удар прийшовся по Київському району міста. На місці влучання пожежа,

– повідомив згодом мер.

Своєю чергою начальник Харківської обласної військової адміністрації також зазначив, що удар був на одній з центральних вулиць, внаслідок цього виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці.

Станом на зараз, згідно з актуальними повідомленнями, оприлюдненими місцевою владою, відомо про 6 постраждалих внаслідок влучання.