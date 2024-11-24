Про ситуацію на полі бою, наслідки російських атак по Україні, нові воєнні злочини окупантів, головні новини 24 листопада, – повідомляє 24 Канал.
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У Києві пролунали вибухи
У столиці чули вибухи. ППО продовжує працювати по російських дронах.
На Київщині працює ППО
В ОВА повідомили, що зафіксовано рух ворожих БпЛА. Працюють сили ППО.
Зло з Москви мусить бути покаране, – Буданов і Малюк вшанували пам'ять жертв Голодомору
Начальник ГУР МО та глава СБУ вшанували пам'ять жертв Голодомору, поклавши квіти до пам'ятника "Гірка пам'ять дитинства" у Києві.
Вшановуємо пам'ять жертв Голодомору – геноциду українського народу. Зло з Москви мусить бути покаране!
– наголосив Буданов.
Просування Росії на Курщини та на півдні Донеччини: огляд карт фронту від ISW
Аналітики повідомили про незначні просування ворога в Курській області та на кордоні Донецької й Запорізької областей 22 й 23 листопада.
На інших напрямках, зокрема в Харківській області, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара, підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було.
Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони відбивали атаки російських військ біля Великої Новосілки, що свідчить про активні бойові дії в цьому районі.
На Дніпровському напрямку в Херсонській області тривали позиційні бої, але лінія фронту залишалася незмінною.
МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ, що стосуються Голодомору
МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ щодо Голодомору, які свідчать про злочини радянської влади.
Ігор Клименко наголосив, що матеріали, оприлюднені у співпраці з Музеєм Голодомору, доводять, що голод був свідомим інструментом упокорення українців.
Яка ситуація на фронті
У Генштабі повідомили, що 23 листопада відбулося 224 бойових зіткнення. Найбільша активність ворога – на Покровському та Курахівському напрямках.
Росіяни просунулися в 12 населених пунктах на Курщині та Донеччині, – DeepState
За даними аналітиків, ворог мав певні успіхи на Курському напрямку, де триває операція Сил оборони, а також на Курахівському, Времівському, Торецькому й Покровському.
Зокрема, окупанти просунулися біля Гордіївки, Пушкіного, Юр'ївки, Петрівки, Романівки, Єлизаветівки, Роздольного, Великої Новосілки, Неліпівки, в Кругляківці, Іллінці та Берестках.
Західна зброя може допомогти Україні у переговорах, однак назрів небезпечний момент, – ЗМІ
Американські посадовці припускають, що навіть прискорене постачання зброї та коштів не зможе докорінно змінити хід війни в Україні найближчим часом. Однак, це допоможе зміцнити українські позиції для забезпечення перемир'я або "дотримання лінії припинення вогню".
Дехто стверджує, що застосування Росією балістичної ракети по Дніпру 21 листопада "знаменує вирішальний і потенційно небезпечний момент у конфлікті Москви із Заходом".