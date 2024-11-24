02:20, 24 листопада

Аналітики повідомили про незначні просування ворога в Курській області та на кордоні Донецької й Запорізької областей 22 й 23 листопада.

На інших напрямках, зокрема в Харківській області, поблизу Сіверська, Торецька, Покровська та Вугледара, підтверджених просувань окупантів зафіксовано не було.

Геолокаційні кадри показують, що Сили оборони відбивали атаки російських військ біля Великої Новосілки, що свідчить про активні бойові дії в цьому районі.

На Дніпровському напрямку в Херсонській області тривали позиційні бої, але лінія фронту залишалася незмінною.