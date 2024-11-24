02:20, 24 ноября

Аналитики сообщили о незначительных продвижениях врага в Курской области и на границе Донецкой и Запорожской областей 22 и 23 ноября.

На других направлениях, в частности в Харьковской области, вблизи Северска, Торецка, Покровска и Угледара, подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было.

Геолокационные кадры показывают, что Силы обороны отражали атаки российских войск возле Великой Новоселки, что свидетельствует об активных боевых действиях в этом районе.

На Днепровском направлении в Херсонской области продолжались позиционные бои, но линия фронта оставалась неизменной.