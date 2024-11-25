В городе слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова.

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Что известно об атаке на Харьков

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​около 08:31. В тот же миг появились первые сообщения о взрывах в городе: "В Харькове взрыв. Будьте осторожны". Сначала об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Позже подтвердили корреспонденты Суспильного.

Удар пришелся по Киевскому району города. На месте попадания пожар,

– сообщил впоследствии мэр.

В свою очередь начальник Харьковской областной военной администрации также отметил, что удар был на одной из центральных улиц, в результате чего возник пожар. Повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Есть пострадавшие, экстренная медицинская помощь работает на месте.

По состоянию на данный момент, согласно актуальным сообщениям, обнародованным местными властями, известно о 6 пострадавших в результате попадания.