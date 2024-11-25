06:19, 25 ноября

Ночь на 25 ноября оказалась "тревожной" для россиян. Сообщается, что беспилотники атаковали Калугу, где под удар, вероятно, попала нефтебаза.

Стоит отметить, что нефтебаза в Калуге расположена более чем в 300 километрах от украинской границы. По сообщениям росСМИ, на окраине Калуги "сбили" по меньшей мере 3 беспилотника. Местные власти также сообщают о возгорании, которое возникло в результате якобы "падения обломков" на территории предприятия.