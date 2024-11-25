06:24, 25 листопада

Російські війська здійснили висадку на човнах через річку Оскіл, що на Харківщині. Сталося це південніше села Новомлинськ Куп'янського району.

Росіяни з селища Дворічне на човнах перепливли річку Оскіл та закріпилися на західному березі.

За словами DeepState, такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню. Через це жителям Дворічанської та Куп'янської громад Харківщини нагадали про важливість про евакуації.