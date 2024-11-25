Около 08:30 в Харькове раздались взрывы. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что противник ударил по Киевскому району города, передает 24 Канал.

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Что агрессор использовал против Харькова

По словам городского головы, россияне использовали для удара по центру Харькова ракету С-400. Она прилетела во дворы, вокруг которых расположены многоэтажные дома. Загорелись хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным подсчетам повреждения получил 41 дом. Число пострадавших возросло до 19 человек.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что среди пострадавших – 13 женщин и 6 мужчин в возрасте от 21 до 71. 16 человек в среднем состоянии, другие в легком. Госпитализировали 13 человек.

Справка: ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принятая на вооружение страны-агрессорки в 2007 году. На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Эти комплексы задуманы как средства ПВО, однако Россия активно использует их для ударов по украинским городам.