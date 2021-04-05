НАТО на своїй офіційній сторінці у Twitter розповіло про Україну
В акаунті командування союзників НАТО у твітері з'явилося повідомлення українською мовою про нашу державу. В альянсі зазначили: Україна – дуже цінний партнер.
Джерело:твітер NATO Allied Land Command
Допис з фото українських військових з'явився у верифікованому акаунті Об'єднаного командування сухопутних військ НАТО – LANDCOM. Спершу опублікували твіт українською мовою, а за ним – англійською.
Раніше Зеленський привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства
Твіт НАТО про Україну
У повідомленні йдеться про те, що Україна стала першим партнером, який взяв участь в Силах реагування НАТО. До того ж у НАТО є офіцер з України, який працює у штабі.
LANDCOM відповідає за координацію і синхронізацію сухопутних військ НАТО і партнерів. Штаб-квартира розташована в Ізмірі, Туреччина.
Україна і НАТО: що відомо
- 12 червня 2020 року НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що цього року Україна чекає на підготовку до надання Плану дій щодо членства.
- Президент США Джо Байден сказав, що підтримує прагнення України вступити в НАТО.
- Після того, як у ЗМІ стала поширюватися інформація про російську ескалацію на Донбасі, посли НАТО провели зустріч.
- Нещодавно Міністр оборони Андрій Таран допустив, що Україна може стати 31 країною-членом НАТО.
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