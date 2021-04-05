В акаунті командування союзників НАТО у твітері з'явилося повідомлення українською мовою про нашу державу. В альянсі зазначили: Україна – дуже цінний партнер.

Допис з фото українських військових з'явився у верифікованому акаунті Об'єднаного командування сухопутних військ НАТО – LANDCOM. Спершу опублікували твіт українською мовою, а за ним – англійською.

Раніше Зеленський привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства Твіт НАТО про Україну У повідомленні йдеться про те, що Україна стала першим партнером, який взяв участь в Силах реагування НАТО. До того ж у НАТО є офіцер з України, який працює у штабі.

Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, наразі у штабі #LANDCOM працює один український офіцер,

– написали у твіті.

Чи знали ви, що Україна є першою країною-партнером, яка взяла участь у Силах реагування @NATO?



Україна є цінним партнером Альянсу як один з шести наших партнерів із розширених можливостей, і в даний час в штабі #LANDCOM працює один український офіцер. #WeAreNATO pic.twitter.com/pZdj1xZN3o — NATO Allied Land Command (@LANDCMD) April 5, 2021

LANDCOM відповідає за координацію і синхронізацію сухопутних військ НАТО і партнерів. Штаб-квартира розташована в Ізмірі, Туреччина.

Україна і НАТО: що відомо