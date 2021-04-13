Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев ничем не провоцировал Москву в 2014 году. Однако незаконная оккупация таки состоялась. Другая ситуация сложилась бы, если бы Украина уже к 2014 году стала членом НАТО.

Об этом глава МИД сообщил в интервью испанскому изданию. Информацию о том, что Россию спровоцировали, считает Кулеба, распространяют либо российские пропагандисты, либо недальновидные люди.

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Украина ничем не провоцировала Россию, – Кулеба

Кулеба подчеркнул, что и Испания ничем не провоцировала Кремль. Однако россияне таки вмешались с пропагандой и фейками в ситуацию вокруг Каталонии.

Многие другие страны также не провоцировали Россию, и все же Москва вмешивалась в их дела. Если бы Украина была членом НАТО до 2014 года, Россия не решилась бы напасть,

– отметил Кулеба.

Единственная надежная гарантия безопасности – НАТО

Министр подчеркнул, что со стратегической точки зрения единственная надежная гарантия безопасности – это именно вступление в Североатлантический альянс. Особенно это актуально для Украины, которая граничит с глубоко недемократическими соседями. Речь идет о России и Беларуси.

Украина хочет решить ситуацию мирным путем

Россия начала стягивать к границе Украины наибольшее с 2014 года количество войск. Кулеба подчеркнул, что Украина планирует решить конфликт мирным путем. Что касается цели Кремля, то ее трудно предвидеть. В МИД России уже заявили, что вступление Украины в НАТО может иметь разрушительные последствия.



​Российские войска у границы Украины / Инфографика 24 канала